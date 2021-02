Un ex-animateur d'un centre de loisirs de Frontignan arrêté pour détention d'images pédopornographiques

Cet homme de 28 ans a été arrêté à son domicile d'Agde et mis en examen pour détention et consultation d'images pédopornographiques, exhibition sexuelle et corruption de mineur. Il a été repéré par la police néo-zélandaise. C'est le journal Midi Libre qui révèle l'information ce jeudi.