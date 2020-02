Aix-en-Provence : ils se disputent la garde de Jilly, leur chien

Un couple qui est séparé depuis 2015 et au cœur de leur dispute, Jilly, une chienne Jack Russell de 5 ans. Elle alternait entre les domiciles de Thomas H. et Séverine A., jusqu’en mars de l’année dernière. Thomas ne l’a pas vue depuis presque un an.

En 2014, Thomas est victime d’un grave accident de la route et il est hospitalisé pendant un mois. A sa sortie, lui et sa compagne décident d’acheter un chien et trouvent Jilly. « J’avais déjà envie d’avoir un chien depuis un moment, avoue le jeune homme de 35 ans, ça a été une des motivations pour ma rééducation, en me disant qu’avec un chien, je serais obligé de sortir, de la promener, donc de marcher et de me rééduquer. C’était une thérapie. »

Une garde alternée mise en place

A leur séparation, Séverine et Thomas instaure un système de garde alternée pour Jilly. Un système qui fonctionne bien pendant quelques années. Il arrive que Thomas soit trop occupé, en raison de son emploi du temps chargé. Son ex-compagne accepte avec joie de garder Jilly un peu plus souvent.

Mais au cours d’une dispute, Séverine refuse de lui rendre la chienne. Elle l’accuse de s’être peu occupé de Jilly. « Il a commencé _à s’en occuper à sa convenance_, à partir d’avril dernier, il a beaucoup travaillé, il la prenait quand il voulait. Une plainte a été déposée quelques semaines après et à partir de là, la communication a été coupée entre nous », explique Séverine.

Une situation qui crée de la souffrance

Me Isabelle Terrin, l’avocate de Thomas, spécialisée dans le droit animal, a déjà vu des dossiers comme celui-là. « Cela fait un an que cette chienne n’a pas vu son maître, martèle-t-elle, c’est créer de la souffrance par le truchement d’un animal domestique, en le prenant en otage d’un conflit. » Le délibéré de cette affaire sera rendu le 29 mai prochain.