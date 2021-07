Un ex-entraîneur d'un club de foot d'Aussonne jugé au tribunal de Toulouse pour 18 agressions sexuelles

Un ex-membre du club de foot de l'Etoile Aussonnaise est jugé ce mercredi 28 juillet au tribunal correctionnel de Toulouse.

Cet homme de 54 ans est accusé d'avoir abusé d'au moins 18 jeunes lorsqu'il était encadrant au club. Les plus jeunes avaient 11 ans au moment des faits.

Une audience qui vire "à la foire d'empoigne"

Convoquée à 8h30 ce mercredi matin, l’audience n’a démarré que trois heures plus tard et elle a très vite viré à la “foire d’empoigne” selon les mots du procureur. En cause : la réglementation sanitaire qui impose une jauge maximum de 25 personnes dans la salle d'audience.

Mais ce sont bien 25 parties civiles qui restaient assises sur les bancs. Alors qui doit quitter la salle ? Pour les victimes, une vingtaine dont 18 parties civiles, renoncer au soutien de leurs proches dans ce procès, attendu parfois depuis l'adolescence, est intenable.

Des victimes toujours traumatisées

Si certaines victimes sont mineures, la plupart sont majeures. Les plus âgés forment une bande très soudée, qui a permis de briser le silence autour des agissements de leur ex-entraîneur lorsqu'un des leur "a mal tourné". Ils voulaient assister ensemble au procès et sont soutenus, parfois à bout de bras, par leurs familles.

Quand on leur demande de se séparer de ces soutiens, pour des raisons sanitaires, ces grands gaillards explosent : ils crient et s'en prennent aux représentants de la justice. Après une suspension d'audience, le procureur a bien tenté de ramener la sérénité dans la salle mais les parties civiles n'en démordent pas.

Les parents de victimes ne veulent pas laisser ces jeunes face à leur ex-entraîneur. "Ça a couvé pour eux parfois pendant 15 ans. C'est très dur de révéler ça au grand jour et ils ont besoin de s'accrocher à quelqu'un, un parent, une compagne et on nous demande de les laisser", témoigne Hélène, maman d'une victime et partie civile.

Une audience très mouvementée

L'audience reprend d'abord vers midi et de nombreuses personnes restent à la porte. Âgé de 54 ans, l'ancien entraîneur mais aussi "coiffeur" ou "kiné" du club reconnait les faits à "plus de 90%".

Des accusations de viols ont été écartées à l'issue de l'instruction. Ce célibataire sans enfant est en prison depuis son arrestation en février 2020, pour des faits d'agressions sexuelles.

Son arrestation fait suite à une plainte déposée par une demi-douzaine de jeunes alors qu'il était toujours en poste au club.

Mais Matthieu, venu du Mans pour assister au procès, l'assure : "on est que la partie immergée de l'iceberg, d'autres sont encore la tête sous l'eau". La victime de 29 ans explique que cet homme "a encore une emprise car beaucoup de jeunes m'ont contacté en me disant qu'ils avaient eux aussi subi des choses mais ne voulaient pas témoigner".

Une première demande de libération conditionnelle de l'ancien entraîneur a été rejetée. L'audience doit reprendre à 14 heures.