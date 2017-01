Un ex-flic relance l'affaire de Bruay-en-Artois 45 ans après

L'ancien policier et lui-même natif de Bruay-en-Artois, devenu depuis Bruay-la-Buissière publie un livre dans lequel il révèle de nouveaux éléments troublant sur cette affaire qui avait défrayé la chronique dans les année 70. On aurait voulu faire taire Brigitte Dewèvre.

Brigitte Dewèvre aurait été une victime latérale d'une affaire dont elle n'aurait jamais dû avoir connaissance. C'est la thèse que défend dans son nouveau livre l'ancien policier Daniel Bourdon. Le corps mutilé de cette adolescente d'une 15è d'années avait été retrouvé le 6 avril 1972 dans un terrain vague à Bruay-la-Buissière. L'affaire avait pris une ampleur nationale, un notaire et sa compagne avait été mis en cause avant d'être finalement innocentés. Dans l'opinion publique, l'affaire s'était transformée en symbole de la lutte entre la bourgeoisie et le monde ouvrier.

45 ans après l'affaire, qui n'a jamais été élucidée mais qui est prescrite, Daniel Bourdon affirme dans son livre avoir trouvé des éléments nouveaux. On pourrait avoir voulu faire taire la jeune fille parce qu'elle aurait eu connaissance de l'existence de parties fines.

L'individu qui aurait déplacé le cadavre

Daniel Bourdon, invité de France Bleu Nord, qui a lui-même grandi à Bruay-la-Buissière explique comment il a abouti à ces nouveaux éléments: "Une amie d'enfance me donne un nom, un lieu et une adresse. Suite à cela, j'accorde une interview à la Voix du Nord. Et après la parution de l'article, je reçois un courrier anonyme qui me dit de me rendre à un endroit particulier. Je fais vérifier certaines informations par des collègues policiers et je me rends compte que c'est plausible". Il rencontre une personne qui connaît un individu qui aurait lui-même manipulé le cadavre de Brigitte, le lendemain de sa mort.

Daniel Bourdon a choisi de faire ces révélations sous la forme d'un roman. L'affaire étant prescrite, il est obligé de prendre des précautions sur les lieux et les noms qu'il cite pour ne pas tomber sous le coup de la justice. Il annonce d'ores et déjà qu'il y aura un deuxième volume à son enquête puisqu'il a déjà reçu de nouveaux éléments depuis la parution de son enquête.

"Brigitte, l'histoire d'un contre-enquête" de Daniel Bourdon, publié chez Ravet-Anceau