Un ex-géant du nettoyage industriel devant ses juges à Pau ce lundi

Son entreprise assurait le nettoyage des fast-foods de Pau. Avec ses clients Mc Donalds et Quick, il comparait ce lundi pour travail dissimulé et la fraude fiscale qui va avec.

Les restaurants auraient dû être plus vigilants sur les méthodes du sous-traitant

Un chef d'entreprises ce lundi à PAU dans une vaste affaire de fraude fiscale et de travail dissimulé. Cette entreprise de nettoyage avait remporté le marché de la plupart des fast-foods de Pau entre 2010 et 2016 qui sont d'ailleurs également poursuivis dans ce dossier. Le groupe comptait trois entreprises basées dans la Vienne, dans le Var et donc à Pau. Pendant cette période le groupe a compté une centaine de salariés en Béarn.

Une double comptabilité

Il y avait la comptabilité officielle. Celle pour le fisc : un tiers du chiffre d'affaire déclaré, des salaires de quelques centaines d'euros et donc des charges patronales dérisoires par rapport à la réalité. La vraie comptabilité, celle qui a été cachée au trésor public se devine en négatif. Ce sont des salariés qui ont soulevé le problème tellement ils trouvaient leurs feuilles de paie exotiques par rapport à la réalité de heures travaillées et des salaires perçus.

Plusieurs centaines de milliers d'euros de préjudice

Une fois les vrais comptes faits par les services enquêteurs, on évalue la fraude fiscale à au moins 300 000 euros en trois ans. Le chef d'entreprise ne déclarait pour lui même que 2 000 euros par mois. Il touchait en réalité dix fois plus selon le parquet. Ses trois entreprises ont été liquidées par la suite, avec des transferts de fond et de biens illicites, jusqu'à une quatrième entreprise installée au Luxembourg. Il est donc aussi question d'évasion fiscale

Trop compétitif pour être honnête

Ses clients sont également poursuivis, parce que le parquet considère que les enseignes Mac Donalds et Quick auraient dû se douter de l'extrême compétitivité du sous-traitant. Il y a des vérifications légales à faire qui n'ont pas été faites selon les service du procureur. Le chef d'entreprise est donc jugé tout à l'heure avec ses clients, et aussi sa comptable de l'époque.