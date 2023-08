Un ex-pompier volontaire de Dordogne condamné pour avoir allumé six incendies

Le cuisinier de 46 ans, ancien pompier volontaire, a été reconnu coupable ce mercredi 30 août d'avoir allumé six feux pendant l'été 2022 dans le Montponnais. Il a été condamné à un an de prison ferme, et deux ans avec sursis probatoire.