Un ex président de centre de loisirs jugé ce lundi à Toulouse pour avoir détourné plus de 600 000 euros

C'est un procès très attendu dans le milieu associatif des centres de loirs et périscolaire qui se tient ce lundi 18 septembre devant le tribunal correctionnel de Toulouse. L'ancien président d'un CLAE (Centres de Loisirs associés à l'Ecole), Olivier Z., est soupçonné d'avoir détourné plus de 600 000 euros d'argent public entre 2018 et 2020 pour en faire profiter une dizaine de ses proches et acheter de la drogue. Neuf personnes comparaissent à partir de 8h30 et pour toute toute la journée.

La colère d'autres dirigeants d'association

C'est une affaire d'envergure dans laquelle les acteurs du monde associatif se disent "curieux de voir quelle position la mairie de Toulouse, principal financeur avec la CAF d'Atoll Loisirs France, va adopter".

600 000 euros d'argent public détournés de la caisse du CLAE d'une école située dans le chic quartier des Carmes à Toulouse pour acheter de la drogue, cela ne passe pas inaperçu. Le commissaire aux comptes de l'association

a beau avoir signaler les trous, une fois, deux fois, le temps de réaction est long, la douche très froide. Surtout qu'après cet épisode, le magazine Capital de M6 révèle que "77% des associations toulousaines bénéficiant d’une subvention d’au moins 153 000 euros n’ont pas publié leurs comptes au Journal Officiel".

L'affaire Atoll Loisirs France met très en colère d'autres dirigeants d'associations qui se sentent victime collatérales

et dénoncent "deux poids deux mesures". Un centre de loisirs de la Faourette explique s'être retrouvé privé de subventions, obligé de fermer et de laisser sur le carreau 120 familles adhérentes habitantes des quartiers populaires

pour ne pas avoir rendu son livre de comptes à temps.

Certains voient donc dans cette affaire Atoll Loisirs le prolongement d'une "guerre invisible entre le centre ville où on ferme les yeux longtemps et les quartiers populaires où on sanctionne immédiatement."