Un exercice attentat au collège de Mehun-sur-Yèvre

Ne soyez pas surpris si vous voyez beaucoup de gendarmes et d'ambulances aux abords du Collège "Irène Joliot Curie" de Mehun-sur-Yèvre ce mercredi après-midi. Les autorités y organisent un exercice de sécurité civile, grandeur nature. "Un attentat-intrusion".

Impossible de connaitre à l'avance le scénario précis. La surprise fait évidemment partie de l'exercice et même la préfète du Cher, nous assure t-on, n'est pas au courant de ce qui est prévu. Un scénario échafaudé, à priori, par la gendarmerie du Cher en liaison avec les services académiques. On peut imaginer que un ou plusieurs individus vont s'introduire dans le collège. Ils seront certainement armés, peut-être se retrancheront-ils dans une classe. Tout est possible. Un PC de crise sera installé en préfecture où les autorités préfectorales devront prendre les bonnes décisions en déployant au bon moment les forces nécessaires. Combien de victimes ? Y aura t-il des otages ? On sait que le plan Orsec sera déployé pour prendre en charge des blessés. La préfecture devra également informer en temps réel les services centraux à Paris. Un exercice destiné également à sensibiliser les personnels, les parents et les élèves aux procédures de sécurité civile.