Un exercice attentat ce matin sur Colmar et Ingersheim

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Un exercice attentat est mené ce matin à Colmar et Ingersheim (Haut-Rhin). Objectif : tester la capacité d'intervention et de coordination des services de l'Etat. Des policiers, gendarmes, pompiers, militaires etc, sont déployés en masse.