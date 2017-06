Une simulation d'attentat au Zénith de Limoges

Un gros déploiement des forces de l'ordre et des secours a lieu ce jeudi soir à Limoges aux abords du Zénith. Pas de panique, il s'agit en fait d'un exercice de simulation d'attentat terroriste.

Un exercice de simulation d'une attaque terroriste au Zénith de Limoges est mené ce jeudi de 22h à 2h du matin.

Durant 4 heures la police nationale et municipale , les pompiers , le SAMU et le Parquet sont mobilisés. Pour tester les capacités d'intervention de tous les services de secours , plus de 300 figurants ont été recrutés.(notamment des élèves de l'école d'infirmiers du CHU et de la Croix Rouge ) .

Dans le cadre de cet exercice, la circulation est coupée aux abords du Zénith, Avenue Jean Monnet.

Par ailleurs la sortie 31 de l'autoroute A20 (sortie Technopole) est fermée.

Un exercice qui ne témoigne pas d'une menace particulière

La Préfecture de La Haute Vienne invite la population à ne pas paniquer et à ne pas diffuser de fausses informations sur les réseaux sociaux. Les services de l’État précisent également que l'exercice s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention et ne "témoigne pas de l'existence d''une menace particulière en Haute Vienne". Depuis les attentats de Paris de telles simulations d'attaque terroriste sont régulièrement menées sur tout le territoire.