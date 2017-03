Un exercice attentat grandeur nature au Zénith de Pau

Un exercice attentat était organisé ce mercredi au Zénith de Pau. Le but: tester la réactivité des forces de l'ordre et des secours, avec un scénario proche de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015 au Bataclan.

Un exercice attentat grandeur nature a eu lieu au Zénith de Pau ce mercredi matin. 550 personnes étaient mobilisées, dont 150 figurants pour jouer les otages et les blessés. Une bande-son avec des tirs et d'explosions a été diffusée. L'exercice a duré plus de 4 heures.

Un scénario proche de ce qu'il s'est passé au Bataclan

Le scénario testé s'inspirait de l'attaque du 13 novembre 2015 au Bataclan. Cinq assaillants entrent dans le zénith, en plein concert, avec 4000 spectateurs dans la salle, et ouvrent le feu.

L'explosion vient de retentir © Radio France - Margaux Stive

L'exercice commence à 10h15, une voiture prend feu sur le parking pour faire diversion, l'incendie est simulée par des fumigènes. Puis on entend une explosion, le vigile à l'entrée tombe au sol, et on entend une première rafale de tirs. Des assaillants sont entrés dans la salle et ont ouvert le feu sur le public. C'est une bande-son, diffusée à l'extérieur, et dans la salle, pour coller le plus possible aux conditions réelles, et mettre sous pression les forces de l'ordre. Les pompiers et des policiers arrivent, deux sont blessés. Quelques spectateurs arrivent à s'enfuir.

De la confusion...au silence pesant

Au bout d'une heure, les tirs s'arrêtent, et les forces spéciales commencent à arriver. Armées de fusils d'assaut et protégées par des boucliers, elles avancent lentement vers le Zénith. Un hélicoptère du RAID atterrit à proximité. On apprend que deux assaillants ont été tués, deux autres sont toujours retranchés et un dernier serait en fuite.

Les forces d'intervention de la gendarmerie sont postés derrière les grilles © Radio France - Margaux Stive

Une fois l'assaut donné, les spectateurs commencent à être évacués par groupes de trente environ. Les policiers leur ordonnent de mettre les mains en l'air, et ils sont fouillés avant d'être amenés au poste de secours d'urgence, installé au palais des sports, juste en face du Zénith.

Là-bas, les secours trient les blessés, selon la gravité de leur état: les urgences absolues, les cas moins graves, et enfin ceux qui sont juste choqués. La difficulté, explique Bruce Groleau le chef du SAMU de Pau, c'est de prendre en charge le plus vite possible un très grand nombre de blessés, avec des blessures très graves.

Bruce Groleau, le chef du SAMU de Pau Partager le son sur : Copier

"Bien sûr qu'on pense au Bataclan"

Sur les brancards, des figurants, la plupart sont des étudiants infirmiers. Et même s'ils savent que c'est un exercice ils ont trouvé le temps très long à l'intérieur de la salle. Ils sont maquillés selon les blessures qu'ils ont, avec des impacts de balle, du sang sur le visage.

Un poste médical d'urgence est installé dans le palais des sports © Radio France - Margaux Stive

On se dit bon c'est un exercice et en fait la tension monte, on a un peu peur, et ça semble interminable - Alice, une des figurantes

Les sourires sont un peu figés, tout le monde a en tête l'attaque du Bataclan. Et à ce moment là, l'exercice rejoint un peu la réalité.

Reportage dans les coulisses de l'exercice