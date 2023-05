Un exercice au Palio de Boulazac mobilise pompiers, gendarmes et policiers

Si vous voyez des camions de pompiers, de gendarmes et de policiers autour de la salle du Palio à Boulazac, il ne faut pas vous inquiéter. Il s'agit d'un exercice de sécurité civile organisé par la préfecture depuis six mois pour préparer les forces de l'ordre et les secours en vue des Jeux Olympiques Paris 2024 et de la Coupe du Monde de rugby à la fin de l'année.

La préfecture de la Dordogne demande aux Périgourdins de ne pas appeler le 17 et le 18, car il s'agit bel et bien d'un exercice. Les services de l'État demandent aussi de ne pas diffuser de rumeurs.