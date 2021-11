Un exercice de sécurité à la cellulose Fibre Excellence ce mercredi 17 novembre à Saint Gaudens

Ce mercredi 17 novembre 2021 à partir de 8h30, la Préfecture de la Haute-Garonne en lien avec l’ensemble des services concernés organise un exercice destiné à tester le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’entreprise Fibre Excellence . L’usine de la cellulose de Saint-Gaudens qui produit 300 000 tonnes par an de pâte à papier est un établissement classé SEVESO seuil haut.

Tester l'organisation des secours

L’exercice a pour but de tester l’organisation des secours, la procédure de déclenchement du PPI et la mise en place des structures de commandement en cas d’accident industriel, notamment le Centre opérationnel départemental (COD) à la Préfecture, et le Poste de commandement opérationnel (PCO).

La sirène va retentir

La sirène du site Fibre Excellence résonnera vers 9 h 30 dans le cadre de l’exercice. Vous pouvez écouter le signal national d’alerte sur l’Internet départemental de l’Etat à l’adresse suivante : http://www.haute-garonne.gouv.fr/saip . En revanche, la sirène ne sonnera pas pour signaler la fin d’exercice.

les sirènes des sites industriels soumis à plan particulier d'intervention - @Préfecture Haute-Garonne

Pas de confinement de la population

En situation réelle, cette sirène signale un danger. Il conviendrait de se confiner dans le bâtiment le plus proche. Mais dans le cadre de l’exercice, « aucune action n’est attendue de la population » précise la Préfecture. « Toutes les dispositions seront prises pour que les activités ordinaires des riverains ne soient pas perturbées par le déroulement de cet exercice. »

Les sites industriels à risque

Le PPI est établi en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence et au fonctionnement des sites industriels. L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan, qui fait partie du dispositif ORSEC, relèvent du Préfet de département.

Voici la listes des sites industriels SEVESO et les PPI du département de Haute-Garonne :

ANTARGAZ - Boussens

BASF Health and Care Products France SAS (Ex COGNIS) - Boussens

ESSO - Toulouse

ESSO-STCM - Toulouse

FIBRE EXCELLENCE (Ex TEMBEC) - Saint-Gaudens

GACHES CHIMIE - Escalquens

LACROIX TOUS ARTIFICES - Sainte Foy de Peyrolières

LINDE FRANCE - Portet sur Garonne

ARIANE GROUP - Toulouse

TOTAL - Escalquens

FINAGAZ - Fenouillet

TOTAL - Lespinasse