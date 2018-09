La Rochelle, France

Pas de panique si vous entendez de nombreuses sirènes et si voyez passer beaucoup de véhicules de secours avec des gyrophares ce lundi soir au centre ville de La Rochelle. Pompiers, policiers, gendarmes vont procéder à un exercice de sécurité pour tester leurs techniques d'intervention et leurs procédures. On ne connait pas encore la zone concernée, la préfecture de Charente-Maritime indique seulement que l'opération va se dérouler dans le secteur du port, et qu'une partie du centre ville de La Rochelle sera fermé à la circulation. Le scénario, et et le périmètre seront dévoilés à 17h ce lundi.

Les consignes à observer

La préfecture demande à la population de "rester à distance du périmètre pour la sérénité et la sécurité des personnels participants à l'opération". La zone concernée sera entièrement bouclée, la circulation et le stationnement seront restreints pour ne pas perturber son bon déroulement, des déviations seront mises en place et des parkings seront fermés pour les besoins de l'exercice.

L'opération se déroule en soirée, précise la préfecture de Charente-Maritime, pour limiter la gène occasionnée.

Pendant toute la durée de l'exercice, le site internet de la préfecture, et les comptes facebook et tweeter (@prefet17) diffuseront une information fixe, pour signaler à la population qu'un exercice est en cours. La fin de l'opération sera annoncée sur le site internet et les réseaux sociaux.

L'exercice avait été annulé en mai dernier à cause d'une alerte météo

Cet exercice de sécurité était prévu à l'origine le 28 mai dernier mais ce soir là, la Charente-Maritime était placée en vigilance orange aux orages. L'exercice avait été annulé pour ne pas mobiliser les services de secours qui auraient pu être sollicités.

A l'époque il s'agissait d'une simulation d'attentat : une attaque à la voiture bélier contre l'Espace Encan, le centre de congrès de La Rochelle. il s'agissait notamment de tester le plan NOVI (pour nombreuses victimes). Les secours devaient mettre en place un "poste médical avancé" permettant de trier les victimes en fonction de leur gravité, avec un volet de prise en charge psychologique. 300 personnes devaient participer à cet exercice au mois de mai dont les pompiers et le samu.