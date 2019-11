Un exercice de sécurité civile à la cour d'appel de Caen

Caen, France

Le balai incessant de pompiers, de policiers et démineurs a pu surprendre, ce mardi 12 novembre au soir, aux abords de la cour d'appel de Caen. Et pour cause : un exercice de sécurité civile était organisé par la préfecture du Calvados. Il a mobilisé les équipes de la DDSP (Direction départementale de sécurité publique), du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours), du RAID, de la gendarmerie nationale, du SAMU et de démineurs.

Voir si les protocoles sont efficaces

"La communication avait été faite, en amont, auprès des riverains", assure Amandine Dumont, sous-préfète de Bayeux, avant que le préfecture ne donne l'information de cet exercice, plus tard dans la journée, sur les réseaux sociaux.

"L'objectif était de voir si les protocoles sont efficaces, de tester la coordination de l'ensemble des acteurs en cas de situation de crise majeure avec un nombre de victimes important et selon un scénario bien établi", poursuit la sous-préfète. L'exercice de sécurité civile, commencé à 18h, s'est achevé peu après 21h.