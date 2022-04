Un exercice de sécurité civile ce vendredi à l'Isle sur la Sorgue

Un exercice de sécurité civile se déroulera ce vendredi après midi à l'Isle sur la Sorgue. Il aura pour cadre le lycée Alphonse Benoit. Il mobilisera de nombreux secouristes à partir de 13h dans et à proximité de l'établissement scolaire.

Des sirènes, des détonations de pétards, une quarantaine de véhicules de secours : c'est un dispositif conséquent qui sera mobilisé ce vendredi à l'Isle sur la Sorgue dans le cadre d'un exercice de sécurité civile. Il se déroulera au lycée Alphonse Benoit à partir de 13 heures et jusqu'à 18 heures. La circulation routière aux abords du lycée ne sera pas impactée assure la Préfecture de Vaucluse, à l'origine de cet exercice.

Attaque terroriste, prise d'otage... : un scénario encore secret

Dès le matin, de nombreux véhicules de pompiers seront positionnés à proximité du collège Jean Bouin et sur le parking du COSEC voisin. Le scénario précis de l'exercice est encore tenu secret car l'objectif est de tester, en temps réel, la chaîne d'alerte, l'arrivée et l'installation des forces de sécurité, l'organisation des secours etc.

Des exercices pour se préparer au pire

Comme à chaque fois, tous les éléments opérationnels seront pris en compte, mesurés, chronométrés pour dresser un bilan de l'événement et apporter, si besoin, les modifications nécessaires. Une journée d'action donc en perspective pour les secouristes vauclusiens, pour les lycéens et leurs professeurs et pour les riverains du lycée Benoit.

Des parkings ont été réservés pour les nombreux véhicules de secours attendus - .