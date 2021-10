Un exercice de sécurité civile jeudi en gare de Nîmes

La gare de Nîmes sera totalement inaccessible au grand public, ce jeudi à partir de 21h. Un exercice de sécurité civile y est organisé. "Dans un contexte de menaces permanentes, les forces de l’ordre doivent être en capacité de faire face rapidement, avec leurs propres moyens, à tous types d’évènements y compris les plus violents", explique la Préfecture du Gard. L'exercice doit durer jusqu'à 4h du matin. "Il consistera au déploiement d’effectifs et de moyens des forces de sécurité intérieure, des sapeurs-pompiers du Gard, du Samu, du parquet de Nîmes et des associations de sécurité civile, permettant de s’entraîner et d’évaluer la gestion d’un action de tuerie de masse sur le terrain."

L’objectif est de tester :

• l’efficacité du dispositif opérationnel et d’intervention des forces de l’ordre

• le Plan ORSEC NOVI (organisation de la réponse de sécurité civile en cas de NOmbreuses VIctimes)

• le Plan TDM (Tuerie de Masse)

• l’action du Parquet

• les protocoles d’intervention ainsi que la prise en charge des victimes par l’ensemble des services de secours

Plusieurs recommandations au grand public :

• ne pas pénétrer dans le périmètre de l’exercice, ni en voiture, ni à pied, ni par un autre moyen

• respecter les déviations mises en place

• ne pas prendre ni photo ni vidéo

• ne pas relayer de fausses informations sur les réseaux sociaux

• ne pas encombrer d’appels les forces de l’ordre et de secours