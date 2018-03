La circulation des voitures et des piétons sera perturbée mardi soir à partir de 20 heures et mercredi toute la journée.

Un exercice de sécurité est organisé mercredi à partir de 13 heures, dans l'enceinte du collège Vernet. Il va mobiliser de nombreux policiers, gendarmes et pompiers. Des sirènes et des bruits de pétards vont retentir.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre du plan NOVI "le plan nombreuses victimes", c'est à dire le plan d'urgence pour secourir un nombre important de victimes dans un même lieu. Il fait partie des plans d'urgence élaborés dans le cadre du dispositif ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile.

Circulation et stationnement très perturbés

Conséquences : la circulation et le stationnement seront interdits dans le secteur à partir de 20 h mardi soir et jusqu'à 20 h mercredi.

La rue Joseph-Vernet sera fermée de la rue St Etienne jusqu'à la rue d'Annanelle, en fait du début de la rue jusqu'au bar "le Tom Tip". Les voitures ne seront pas non plus autorisées dans les rues Victor-Hugo, d'Annanelle, Saint-André, Saint-Thomas d'Aquin et Folco Baroncelli. Dans toutes ces rues, il sera interdit de circuler et de stationner. La mairie a pris un arrêté municipal, attention à la mise en fourrière !

Si vous êtes à pied, les rues les plus proches du collège seront également barrées pour les piétons, sauf pour les riverains.

Qu'en pensent les riverains ? Commerçants et habitants, France Bleu Vaucluse leur a posé la question :

Riverains de l'exercice, qu'en pensent-ils ? Copier

Stationnement et circulation interdits rue Joseph Vernet © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Des perturbations sont attendues également le long du Rhône, puisqu'un centre de secours sera installé à l'extrémité nord du parking des allées de l'Oulle. Aucun stationnement n'est autorisé sur cette zone.

200 participants mobilisés sur l'exercice

Les autorités vous demandent de toute façon de ne pas vous approcher du lieu de l'exercice, pour que l'entrainement des équipes se fassent dans les meilleures conditions. Il faudrait aussi ne pas téléphoner afin d'éviter d'encombrer les réseaux de communication.

Cet exercice grandeur nature est destiné à tester la coordination entre les forces de l'ordre , les pompiers, et les services médicaux d'urgence en cas d'attentats type Bataclan.

200 personnes y participent, professionnels et figurants. Le scénario est tenu secret. Seule certitude : des dispositifs de sécurité vont être expérimentés en vue du festival d'Avignon cet été.