Photos - Un exercice de sécurité simule un attentat terroriste à la gare de Nîmes

Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, un exercice grandeur nature a eu lieu à la gare centrale de Nîmes. Une simulation d'attentat terroriste mobilisant 500 personnes, volontaires, forces de l'ordre et secours confondus. L'objectif : se préparer si jamais un attentat réel devait se produire.

Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre, un exercice de sécurité civile a eu lieu à la gare SNCF de Nîmes. Une simulation d'attentat terroriste a mobilisé plus de 500 personnes. L'objectif est de se préparer au mieux, au cas où un attentat arriverait réellement.

A part les quelques organisateurs de l'opération, personne ni les forces de l'ordre, ni les secours, ni même la préfète Marie-Françoise Lecaillon ne connaissent le scénario en amont. L'objectif est d'être capable de se préparer à tout.

Les victimes volontaires attendent d'être placés avant le début de l'exercice. © Radio France - Juliette Pierron

Les 105 blessés sont joués par des volontaires, cadets de la République à l'école de police, bénévoles de la Croix-Rouge ou même employés des commerces de la gare à qui on a proposé de participer.

Avant le début de l'exercice, eeux pompiers placent au sol des marquages qui correspondent aux victimes décédées. © Radio France - Juliette Pierron

Enzo raconte : "On nous a maquillés tout à l'heure, pour que l'exercice soit le plus réaliste possible. Je dois crier, pleurer, appeler à l'aide, comme si j'avais vraiment reçu une balle dans le bras."

Enzo, blessé volontaire, montre sa blessure réalisée par des maquilleurs © Radio France - Juliette Pierron

Comme chacun des blessés, il a une pancarte autour du cou qui précise exactement son rôle. Il est indiqué sa blessure, son état, conscient ou inconscient, valide ou invalide. Et le rôle des blessés est évolutif au bout de 30 minutes.

Les derniers détails avant le début de la simulation : du faux sang pour les blessés les plus graves. © Radio France - Juliette Pierron

Elvis, par exemple, doit s'énerver sur les policiers au bout d'une demi-heure. "C'est pour mettre les forces de l'ordre et les secours en condition, explique-t-il.Des personnes choquées émotionnellement qui se mettent en colère ou s'évanouissent, ce sont des choses qui arrivent alors il faut qu'on l'intègre."

La pancarte d'Elvis indique toutes les précisions de son rôle à jouer. © Radio France - Juliette Pierron

Pour d'autres, l'enjeu est plus important. Julien est blessé grave. Si au bout d'une demi-heure, il n'est pas secouru, il mourra. Là est l'équilibre délicat à trouver pour les forces de l'ordre et les secours : rapidité mais sécurité avant tout afin de ne pas créer de sur-blessés.

Julien, blessé grave, attend l'arrivée des secours. © Radio France - Juliette Pierron

L'opération démarre. Les acteurs jouent : des cris, des appels à l'aide. Un terroriste fictif entre dans la gare. Après un premier assaut de la (BRI) Brigade de Recherche et d'Intervention, une poignée de civils est mis à l'abri. Certains sont blessés, d'autres sous le choc. C'est le rôle des secours de prioriser les interventions.

Les premiers blessés sont mis en sécurité et attendent d'être redirigés vers le PMA (Poste Médical Avancé). © Radio France - Juliette Pierron

L'arrivée au Poste Médical Avancé, là où les secours prennent en charge les blessés. © Radio France - Juliette Pierron

Les blessés sont ensuite emmenés au PMA (Pôle Médical Avancé). C'est là qu'ils reçoivent les premiers soins et que les secours gèrent toute la logistique pour évacuer les blessés vers les hôpitaux de Nîmes, mais aussi d'Alès et même de Montpellier ou Marseille.

Les blessés en urgence vitale sont priorisés. © Radio France - Juliette Pierron

Environ 1h30 après le début de l'attaque, la police nationale fait un point sur la situation avec le RAID, qui s'occupera de l'assaut. "_A l'heure actuelle, ce que l'on sait c'est qu'il y a a_u moins deux terroristes, un qui est caché dans les toilettes de la gare et un autre qui retient une centaine de personnes en otage dans un train sur le quai E. Il y a une cinquantaine de blessés en tout."

La BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) fait un résumé de la situation au RAID (Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion) qui prend le relais. © Radio France - Juliette Pierron

Cent mètres plus loin, la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique (CUMP) a été activée. Une quinzaine de bénévoles du SAMU et de la Croix-Rouge accueillent ceux qu'on appelle les "impliqués". Ce sont les civils témoins de la scène, qui ne sont pas blessés mais sont en état de choc.

La CUMP ( Cellule d'Urgence Médico-Psychologique) prend en charge les personnes non blessées mais en état de choc. © Radio France - Juliette Pierron

Dès le début de l'attaque, la préfète Marie-Françoise Lecaillon a été prévenu. Elle a activé le COD ( centre opérationnel départemental). C'est un outil de gestion de crise qui réunit tous les grands acteurs afin de prendre des décisions rapides et efficaces. Ils font des points réguliers sur la situation avec les responsables de toutes les unités concernées : Sapeurs-Pompiers, SAMU, RAID, gendarmerie, police, ARS, SNCF etc.

La préfète du Gard a activé le COD, la cellule de gestion de crise, dans les locaux de la Préfecture. © Radio France - Juliette Pierron

La préfète du Gard l'affirme : "_Ce genre d'exercice nous entraîne à la cohésion de groupe_, pour agir le plus rapidement possible."

Des observateurs étaient présents tout le long de l'exercice afin de noter les points qu'il reste à améliorer pour ce type d'intervention à l'avenir.