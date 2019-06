Salives : un exercice grandeur nature au CEA de Valduc

Salives, France

Les sirènes du centre de Valduc vont retentir ce mercredi et des messages d'alertes seront diffusés aux habitants des environs. Ils ont été prévenus lors d'une réunion au mois de mai : pas d'inquiétudes à avoir, il s'agit d'un exercice de sécurité civile au sein de l'usine qui fabrique des bombes atomiques.

Cet exercice, qui a pour but de vérifier que le système d'alerte en cas d'accident fonctionne bien, que la communication entre les différents acteurs (industriels et pouvoirs publics) est au point et que les mesures médicales et les mesures de radio-protection sont opérationnelles, ne devrait pas avoir trop de conséquences sur le quotidien des habitants des communes alentour.

Contrairement à d'autres exercices, celui-ci n'implique pas directement la population, bien que rien n'empêche celles et ceux qui le souhaitent de réviser les consignes de sécurité. Mais les routes ne seront pas coupées, et l'essentiel de l'exercice va avoir lieu dans l'enceinte du site de l'usine.