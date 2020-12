Un narbonnais de 54 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à huit mois de prison ferme pour exhibitionnisme près d'une école et il a été écroué. Il faut dire que ce n'était pas la première fois qu'il s'exhibait.

Un exhibitionniste condamné à de la prison ferme et écroué à Béziers

Des riverains du parc de la Gayonne à Béziers avaient déjà signalé la présence d'un exhibitionniste, un homme d'une cinquantaine d’années qui venait régulièrement depuis plusieurs mois. Il garait son véhicule à proximité, c'est ainsi qu'il a été identifié.

En début de semaine, l'homme était de nouveau dans le parc, il a été interpellé par les agents municipaux ,il était visiblement entrain de se masturber en face d'une école primaire alors que les enfants étaient en recréation dans la cour.

Conduit au commissariat, ce narbonnais de 54 ans était déjà connu des services de police et de justice , condamné par défaut en mai et juin à Narbonne et à Nimes pour des exhibitions sexuelles.

Cette fois, il était dans le box lors du jugement mercredi 17 décembre : 8 mois de prison ferme avec mandat de dépôt . Il a été écroué . A sa sortie , pendant 5 ans, il a l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et d aller dans des lieux fréquentés par des mineurs, sous peine de repartir pour deux ans en prison.