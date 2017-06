Un exhibitionniste de 54 ans condamné devant le tribunal correctionnel de Poitiers

Un homme de 54 ans est condamné à deux ans de prison ferme pour exhibitionnisme ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Poitiers (Vienne). Il est accusé d'avoir montré son sexe à une adolescente l'été dernier à la piscine de la Pépinière à Buxerolles.

Un homme d'une cinquantaine d'années vient d'être condamné à deux ans de prison ferme pour exhibitionnisme et détention d'images pédopornographiques ce jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Poitiers (Vienne). Il est accusé d'avoir montré son sexe à une adolescente l'été dernier à la piscine de la Pépinière à Buxerolles.

Déjà condamné

Le 16 août 2016, la jeune fille de 13 ans nage avec son masque et son tuba lorsqu'elle tombe nez à nez avec cet homme, le sexe en érection tenu dans ses deux mains. Elle court voir son père qui prévient les maîtres-nageurs et porte plainte.

Presqu'un an plus tard, il est aussi condamné à huit ans de suivi judiciaire. Avec plusieurs interdictions : il n'a pas le droit d'entrer en contact avec la victime, ni de voir aucun autre mineur sauf son enfant, il a interdiction d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole auprès d'enfants et il n'a plus le droit non plus d'être dans le département de la Vienne. Cet homme originaire de la Saône-et-Loire sera inscrit au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Il est aussi condamné à verser 4.000 euros de dommages et intérêts à la jeune fille et 500 euros à la communauté d'agglomération Grand Poitiers.

En 2008 déjà, cet ancien employé de l'ONU est condamné par la cour d'Assises de Paris pour le viol de deux mineures africaines. La condamnation est assortie d'une obligation de soins pendant huit ans.