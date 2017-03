Un exhibitionniste de Palavas-les-Flots condamné à un an de prison ferme

Un homme a été interpellé après s'être masturbé devant une jeune femme sur une plage de Palavas-les-Flots, il a été condamné à un an de prison ferme, annonce la gendarmerie ce mercredi.

Le 10 mars dernier, un homme se masturbe sur la plage de Palavas les Flots devant une jeune femme. Le compagnon de la jeune femme le repère et le poursuit, en vain. Il a cependant le temps de le prendre en photo ce qui permet aux gendarmes de l'identifier et de l'interpeller.

L'exhibitionniste a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier et condamné à un an de prison ferme et 500 euros de dommages et intérêts à la victime.

Il a également interdiction de fréquenter les plages de l'Hérault.