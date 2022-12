Un exhibitionniste interpellé à Cavaillon après s'être masturbé devant un lycée

Ce sont des élèves du lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon (Vaucluse) qui ont alerté la police. Un homme d'une trentaine d'années a exhibé son sexe et s'est masturbé devant elles, jeudi, à la sortie de leur établissement. Il a été interpellé quelques heures plus tard, devant la gare de la ville. L'homme reconnaît les faits et explique avoir des pulsions.

Il est déjà connu de la gendarmerie du Thor pour avoir filmé des jeunes filles dans un gymnase de la commune. L'homme est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et convocation devant le tribunal au mois de mar