A Rouen, la police a interpellé un individu ce lundi après-midi pour exhibition sexuelle. L'homme, âgé de 30 ans, était en train de se masturber devant deux jeunes filles de 13 ans. Et il se filmait en direct sur l'application Periscope. Récit.

Rouen, France

C'est une habitante de Versailles qui contacte la police, à Rouen. Elle explique faire de la vigilance sur les réseaux sociaux. Elle suit notamment le compte Periscope d'un habitant de Seine-Maritime, avec des penchants exhibitionnistes, qui se prépare à venir à Rouen.

La police géolocalise l'individu via justement à l'application Periscope. Elle repère sa voiture sur la Sud 3, dans l'agglomération rouennaise. Les policiers de la BAC (Brigade anti-criminalité) montent une souricière grâce aux informations d'un enquêteur qui regarde en direct la vidéo.

L'homme se filme en train de se masturber devant deux jeunes filles de 13 ans

L'homme est d'abord vu en centre ville de Rouen. Il laisse sa voiture un peu plus haut, à proximité du lycée Saint Jean Baptiste de La Salle. L'exhibitionniste repère, quelques rues plus loin, deux jeunes filles. Il baisse son survêtement et commence à se masturber.

Les adolescentes, âgées de 13 ans, prennent peur et s'enfuient. C'est là qu'interviennent les policiers, pour interpeller l'individu en flagrant délit. Le trentenaire est placé en garde à vue. Il est déjà connu de la police à Rouen pour des faits d'exhibition sexuelle. Les deux jeunes filles sont venues, de leur côté, déposer plainte avec leurs parents au commissariat.