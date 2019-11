Un exhibitionniste interpellé sur l'A11 en Sarthe

Le Mans, France

C'est une jeune fille qui a prévenu les gendarmes. Elle circule à bord d'un autocar à destination d'Angers, dimanche 24 novembre et elle vient d'être victime d'exhibition sexuelle de la part du passager se trouvant à côté d'elle. Le car est interpellé sur l'A11, en Sarthe et un homme de 25 ans est placé en garde à vue. Devant les gendarmes, ce Rennais a reconnu avoir agit ainsi plus d'une centaine de fois ses dernières années, principalement dans les transports en commun en France et en Angleterre où il a séjourné. Il est convoqué au tribunal correctionnel du Mans le 19 février prochain.