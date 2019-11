Un exhibitionniste maîtrisé par des promeneurs au parc de la Ramée à Toulouse

Ce dimanche 17 novembre, un homme qui se masturbait en public dans une base de loisirs très fréquentée de l'ouest toulousain a pu être interpellé par la police. Une mère et ses enfants venaient de tomber sur lui, et des passants leur sont venus en aide pour empêcher le pervers de s'enfuir.

Toulouse, France

C'est le genre de rencontres qu'il peut arriver de faire dans certains parcs, mais on ne le souhaite à personne. Ce dimanche 17 novembre, vers 17 heures, alors qu'elle se promène avec ses deux jeunes enfants de moins de dix ans, une maman tombe nez à nez avec un exhibitionniste dans le parc de la base de la Ramée, à Toulouse. Un jeune homme est en train de se masturber, entre deux arbres, le long du chemin sur lequel la famille circule. Le coin n'est pas à l'abri des regards, très clairement il veut être vu.

Il nie les faits

La mère crie à l'aide, des passants accourent et contactent la police. Sans violence, les promeneurs encerclent l'exhibitionniste pour l’empêcher de prendre la fuite. La BST (brigade spécialisée de terrain) arrive rapidement sur place et l'interpelle. En garde-à-vue, l'homme âgé de 33 ans nie en blocs les faits, malgré la plainte déposée par la mère et les multiples témoins. Il a déjà un casier judiciaire assez fourni, mais pas pour des faits d’exhibition sexuelle. Le médecin qui l'examine le déclare apte à une comparution pénale. Il a été déféré ce mardi après-midi et devrait faire l'objet d'une comparution immédiate probablement mercredi.