Un exhibitionniste présumé arrêté dans un fast-food à Pontarlier

Pontarlier, France

Un exhibitonniste présumé a été arrêté à Pontarlier, après avoir agi deux fois en deux jours dans le même fast-food. Les policiers sont alertés par le gérant de l'établissement, ce dimanche soir vers 19h. Il explique que l'homme est en plein acte d'exhibition et qu'il a déjà agi de la sorte la veille, tard le soir.

Les policiers interviennent donc pour arrêter le suspect et le placer en garde-à-vue. Ce chauffeur routier, originaire d'un pays de l'Est, semble ne pas comprendre ce qui lui est reproché. Son short est déchiré, au niveau de l'entre-jambes, laissant apparaître ses parties génitales. Les vidéos filmées par les caméras du restaurant et les témoignages sont pourtant formels.

Ce suspect est donc ressorti avec une convocation devant le tribunal correctionnel de Besançon pour exhibitionnisme, en mars 2020.