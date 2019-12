Un facteur de La Mothe-Achard pose nu dans un calendrier pour la bonne cause

La Mothe-Achard, France

Que les fes(ses)tivités commencent ! Pour la nouvelle année, Clément Fanise vend pendant sa tournée à La Mothe-Achard (Vendée), l'almanach 2020. À la page du mois de juillet, lui, nu, de dos, assis sur un tronc d'arbre, les fesses à l'air. Face à la Manche, puisqu'il a posé à Honfleur, en Normandie, avec les onze autres facteurs des autres pages du calendrier. Depuis, le postier n'a aucun regret et est même fier de la photo qu'il montrera plus tard, avec fierté, à Léon, son fils de 18 mois.

"Je suis le petit m&m's du groupe"

Le jeune père de famille pose un regard bienveillant sur lui, même si son corps casse les codes du mannequinat. "Je suis le petit m&m's du groupe, le p'tit m&m's un peu enrobé quoi, généreux, je sortais un petit peu du lot, quand on voit le reste du casting, des jeunes hommes bien entretenus, qui font de la musculation", explique-t-il. Mais peu importe. Avant de remarquer l'annonce sur Internet, le Vendéen vient de perdre 15 kilos et se sent mieux dans sa peau, d'où cette envie soudaine de poser nu. Il veut même que ça aide à décomplexer les "Monsieur Tout le monde", à qui il dit ressembler.

Qu'en pensent ses clients qu'il croise tous les jours ? "Ils sont très contents ! Je signe même des autographes...", rigole-t-il. "J'ai même une de mes meilleures clientes qui a accroché la page du calendrier sur son frigo quand elle prend le café le matin, elle me dit : "Je pense à toi, t'es tout nu en face de moi", avoue-t-il. Mais quitte à briser les cœurs, le facteur rappelle qu'il est déjà pris. Il a même fait sa demande à "Madame", comme il dit, le jour de la séance photo.

Pour chaque calendrier vendu, Clément Fanise reverse 1 euro à l'association Les Blouses Roses qui se mobilise auprès des personnes hospitalisées pour qu'elles ne soient pas seules, enfants, adultes, mais aussi en Ehpad auprès des personnes âgées.

