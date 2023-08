Un facteur démis de ses fonctions en Meurthe-et-Moselle pour avoir égaré du courrier

Un facteur démis de ses fonctions par la Poste en Meurthe-et-Moselle. C'est la conséquence de la non-distribution d'une centaine de plis la semaine dernière à Moncel-sur-Seille, Sornéville et Erbéviller-sur-Amezule. Ce courrier a été retrouvé près d'une poubelle ou dans un fossé par les maires des communes concernées.

C'est Alain Chané, le maire de Moncel-sur-Seille qui a découvert les premiers courriers le lundi 14 août, amenés à la mairie par une habitante. Les lettres se trouvaient près d'une poubelle. Deux jours plus tard, à Sornéville, le maire a retrouvé une cinquantaine de plis dans le fossé. Quelques courriers ont aussi été découverts à Erbéviller-sur-Amezule. Colère du maire Alain Chané : "ça ne peut être que du courrier déposé par le facteur puisqu'il s'agit de courrier destiné aux habitants du village [...] Le secrétaire de mairie a eu beaucoup de réclamation d'habitants qui devaient recevoir du courrier".

Le courrier va être redistribué

Du côté de la Poste, on explique que le courrier récupéré va être redistribué avec une lettre d'excuses. Le facteur en intérim à la plate-forme de Champigneulles a été démis de ses fonctions. La Poste a porté plainte. L'ex-facteur risque en théorie jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. La Poste parle d'un cas isolé et précise que les 210 facteurs du secteur Nancy Couronne distribuent chaque jour plus de 100 000 plis.