Un facteur deux-sévrien suspecté d'avoir volé plusieurs centaine de courriers

L'homme suspecté des vols a déclaré chercher de l'argent liquide, des tickets de jeu à gratter et des cartes-cadeaux dans les enveloppes ouvertes.

Il aurait volé des centaines de courriers depuis deux ans. Un facteur deux-sévrien de 47 ans a été arrêté par la police ce mardi 30 novembre lors de sa tournée. Les forces de l'ordre ont alors découvert 26 courriers déjà ouverts qui auraient dû être distribués. Dans le véhicule du postier, ils ont également trouvé 82 enveloppes incisées et un sac poubelle qui en contenait une centaine. L'homme a été placé en garde à vue, dont il est ressorti. L'enquête est toujours en cours. Ce père de famille est soupçonné d'opérer de la sorte depuis deux ans.

Son interpellation fait suite à des plaintes pour des courriers non-reçus et des enveloppes ouvertes retrouvées dans les locaux où il travaillait, qui ont conduit la direction à contacter la police. Elle a ouvert son enquête en octobre dernier et le soupçonne des vols de 73 courriers en 2021 et 55 en 2020.

Les victimes potentielles invitées à se faire connaître auprès du commissariat

Fonctionnaire au centre d'Aiffres, le facteur a été mis à pied par La Poste, où il exerçait depuis plus de 20 ans. Les investigations sont rendues difficiles par l'ampleur des tournées : 26 communes sont desservies par ce centre. Selon ses dires lors de son audition, le postier cherchait de l'argent liquide, des tickets de jeu à gratter ou des carte-cadeaux. Les policiers ne peuvent pas encore évaluer le montant du préjudice pour le moment.

Les forces de l'ordre conseillent aux personnes qui auraient pu être victimes à se faire connaître auprès du commissariat de Niort. Des lettres de plaintes préremplies ont été préparées. Il est d'abord conseillé d'appeler le standard au 05.49.28.72.00 et demander à parler au groupe d'atteintes aux biens, chargé de l'affaire.