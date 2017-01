Un famille nîmoise violemment agressée chez elle

Une famille nîmoise a été victime d'une violente agression à son domicile hier matin. Les braqueurs ont volé de l'argent avant de prendre la fuite.

Plusieurs hommes masqués et armés ont fait irruption dans une villa de l'ancienne route d'Anduze ce lundi matin tôt. A la recherche d'argent liquide, ils ont ligoté le couple et leurs deux enfants, dont un mineur. Ils ont trouvé plusieurs milliers d'euros après avoir fouillé et retourné la maison pendant que les occupants étaient attachés et ne pouvaient pas bouger.

Les agresseurs en fuite

Les malfrats cachés derrière leurs cagoules ont réussi à prendre la fuite avec leur butin qui s'élèverait à plusieurs milliers d'euros, avant l'arrivée de la police. Ils sont activement recherchés. Une enquête de voisinage a débuté. La police de Nîmes est appuyée par les spécialistes de police technique et scientifique.