Mort de Johnny Hallyday : un fan béarnais a son "musée Johnny"

Christian est un fan absolu de Johnny Hallyday. Chez lui, à Asson, une pièce est dédiée à son idole avec des souvenirs de la quarantaine de concerts de Johnny auquel il a assisté.

"C'est un peu comme perdre quelqu'un de la famille", explique Christian, après la mort de Johnny Hallyday. Depuis mercredi et l'annonce du décès du chanteur, Christian ne réalise toujours pas que son idole n'est plus là. Cet habitant d'Asson est un grand fan, il a assisté à plus de quarante concerts de l'artiste. Dans sa maison, une pièce rassemble tous ses souvenirs de l'idole des jeunes.

Son premier concert de Johnny, Christian s'en souvient comme si c'était hier. Il avait à peine 17 ans. Aujourd'hui à 56 ans, il voue toujours une passion à l'artiste. Le fan ne saurait dire combien il a accumulé de souvenirs. "J'ai plein d'objets de lui. J'ai la bouteille que j'ai bue dans son bar à Paris. Quand il est venu à Pau, j'ai sa bouteille de vodka, la serviette qu'il avait lancé au public à Bayonne..."

Dans son "musée" on trouve tous types d'objets : des posters, des briquets, des casquettes, des photos de Johnny et sa famille, une affiche de la pub Optic 2000... "Cette pièce c'est un peu comme une salle de recueillement. Quand je n'ai pas trop le moral, je viens ici, je m'enferme, j'écoute du Johnny et ça me fait un bien fou, quand je ressors de là, je suis heureux comme tout."

Une pièce 100% Johnny © Radio France - Najat Essadouki

Sur tous le murs de la pièce on trouve des photos de Johnny © Radio France - Najat Essadouki

Des souvenirs de concert de Johnny Halliday © Radio France - Najat Essadouki

