Un faucheur d'OGM côte d'orien devrait comparaître au tribunal correctionnel début septembre à Dijon

Jean-Marc Convers, originaire de la Vallée de l'Ouche va comparaître devant le tribunal correctionnel de Dijon le 5 septembre prochain. En novembre 2016 et janvier 2017, il a pris part à la destruction de parcelles de colza OGM en compagnie de 67 autres personnes.

Ces 67 faucheurs volontaires venus de toute la France s'étaient révoltés contre les OGM "VrTH", comprenez les "Végétaux rendus Tolérants aux Herbicides". L'opération s'était déroulée dans l'agglo Dijonnaise, chez un agriculteur travaillant pour le groupe Dijon-Céréales. Ce mardi, 21 février 2017, Jean-Marc Convers était convoqué à la maison de la Justice et du Droit de Chenôve, rue des Clématites. Une convocation devant un représentant de la Procureure de la République de Dijon dans le cadre d'une "composition pénale". Une procédure alternative aux poursuites prévue à l'article 41-2 du Code de procédure pénale.

Des musiciens, un pique-nique, des banderoles l'ambiance était festive et revendicative ce mardi à Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

La composition pénale: sans procès et sans audience

Ce dispositif est censé permettre au procureur de la République de proposer une sanction à une personne qui reconnaît avoir commis un délit et ce sans procès et sans audience. La composition pénale qui peut être acceptée ou refusée par la personne concernée. Et c'est justement ce qui s'est passé ce mardi à Chenôve. Puisque Jean-Marc Convers n'a pas voulu de cette procédure de conciliation. Il est ressorti de son entretien au bout de quelques minutes. C'est pourquoi il doit être convoqué devant le tribunal correctionnel.

Jean-Marc Convers et ses amis étaient porteurs d'un message pour le représentant de la procureure de Dijon, ils ont lus un courrier qu'ils devaient lui remettre officiellement ce mardi 21 février 2017 © Radio France - Thomas Nougaillon

Une trentaine de personnes auditionnées à travers la France, Jean-Marc Convers n'est pas seul

Précisons que sur ces 67 faucheurs volontaires, une trentaine au total a été entendue par les forces de l'ordre pour destruction de biens. Ce mardi à Chenôve, un pique-nique citoyen était organisé en soutien à Jean-Marc Convers. Avec des guitares et des banderoles, une cinquantaine de personnes y ont pris part dans une ambiance très festive et revendicative. Les faucheurs d'OGM se voient en effet comme des lanceurs d'alertes.

Le pique-nique revendicatif des faucheurs d'OGM © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils veulent médiatiser leur combat

Sachez que ce sont les membres du collectif des Faucheurs Volontaires -eux mêmes- qui avaient remis aux gendarmes la liste des 67 personnes qui ont pris part aux opérations de fauchage fin 2016 et début 2017. Puisque leur ambition est de médiatiser leur combat. Le côte d'orien Jean-Marc Convers a donné rendez-vous à ses soutiens le 9 mai 2017 à 8h30 devant le tribunal correctionnel de Dijon. Une nouvelle étape judiciaire pour cette fois-ci avoir refusé un prélèvement ADN. Les Faucheurs Volontaires d'OGM refusent en effet d'être traités comme des "délinquants" ont ils assuré devant la maison de la Justice et du Droit de Chenôve.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes devant la maison de la Justice et du Droit de Chenôve © Radio France - Thomas Nougaillon

Les soutiens de Jean-Marc Convers sont nombreux, parmi eux on trouve: Vigilance OGM21, Alternatiba Dijon, Alliance Ecologiste indépendante 21, ATTAC 21 ou encore la Confédération Paysanne et EELV 21, le NPA 21 et Nuit Debout Dijon.

