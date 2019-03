Un faux agent des eaux, deux faux policiers : trois escrocs arnaquent une dame de 91 ans près de Rouen

Vendredi dernier à Bois-Guillaume, un faux agent des eaux et deux faux policiers sont repartis avec deux boîtes de bijoux appartenant à une dame seule de 91 ans. La police met en garde et appelle les personnes âgées à la vigilance.

Bois-Guillaume, France

C'est un stratagème particulièrement pervers qu'ont élaboré trois hommes vendredi dernier à Bois-Guillaume près de Rouen. Une dame de 91 ans en a fait les frais et a vu s'envoler deux boîtes de bijoux. Tout commence vers 10h du matin quand un homme se présentant comme agent des eaux sonne chez cette femme. "Il demande à entrer dans la maison pour venir couper l'eau, et pendant ce temps-là l'escroc demande à la vieille dame de descendre à la cave pour le laisser seul", explique une source judiciaire.

C'est ce moment dont profite l'homme pour fouiller dans les affaires de sa victime et trouver les fameuses deux boîtes de bijoux qu'il arrive à faire passer à ses deux complices à l'extérieur.

Le faux agent des eaux fait passer les bijoux aux faux policiers

"Les deux complices qui sont habillés en policier sonnent alors chez la vieille dame et présentent les deux boîtes de bijoux en expliquant qu'ils ont arrêté un homme qui avait ces objets en main. La vieille dame les reconnaît et les escrocs lui demandent si elle a d'autres objets de valeur chez elle, et s'il est possible de les voir pour s'assurer qu'ils n'ont pas disparu", poursuit cette source.

La dame de 91 ans commence à flairer l'entourloupe, elle appelle alors un voisin et évidemment le faux agent des eaux et les faux policiers prennent la poudre d'escampette avec les deux boîtes de bijoux.

Une mise en garde de la police

La police met donc en garde car souvent ces équipes d'escrocs peuvent sévir plusieurs jours de suite dans un même secteur. "Il ne faut ouvrir qu'aux personnes avec qui on a rendez-vous, sinon il faut discuter dans l'entrebâillement de la porte. Normalement on ouvre qu'aux gens avec qui on a rendez-vous et qui ont une carte professionnelle. Et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler le 17", conclut un policier rouennais.