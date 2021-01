Un faux avocat venant de Limoges démasqué en pleine audience dans l'Allier

C'est une affaire peu commune et elle concerne un personnage bien connu par la justice à Limoges. Ce jeudi, dans l'Allier, un homme a été démasqué en pleine audience alors qu'il se faisait passer pour un avocat. Une supercherie que les véritables professionnels de la justice n'ont pas tardé à démasquer au tribunal de Cusset.

Il se prenait en selfie devant le tribunal

Il faut dire que Sébastien Buisson, déjà mis en examen et sous contrôle judiciaire dans l'affaire des "nez rouges" à Limoges, avait un comportement assez éloigné des us et coutumes des avocats. Avant l'audience, il faisait des selfies avec ses clients devant le tribunal. Et pendant l'audience, il ne maitrisait pas le vocabulaire de base.

Comme quand une avocate lui a demandé "ses conclusions". Les vrais avocats présents ont mené quelques recherches rapides sur internet pendant l'audience pour découvrir qu'il avait un véritable passif en matière d'escroquerie, et qu'il n'était inscrit à aucun barreau en France. Il est reparti menotté avant d'être placé en garde à vue.

La justice cherche à savoir si c'est la première fois

Il était toujours entendu au commissariat de Vichy ce vendredi matin pour deux raisons. Il est soupçonné d'activité illégal du métier d'avocat mais aussi d'escroquerie en récidive vis à vis de ses clients ce qui pourrait lui valoir une peine de 10 ans d'emprisonnement.

La justice cherche maintenant à savoir si c'est la première fois qu'il se fait passer pour avocat ou si il a déjà œuvré de la sorte dans d'autres juridictions. Sachant que cet homme, qui s'est présenté en robe et a d'abord dit être avocat à Paris sans être capable de montrer sa carte professionnelle, a ouvert un cabinet juridique à Limoges.