Drôme : un faux clown interpellé à Donzere

Un homme de 21 ans a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi à Donzere, dans la Drôme. Il portait un masque de clown, une blouse blanche et une hachette. Il a dit aux gendarmes qu'il voulait faire un canular.

Vers 23h jeudi soir, un habitant de Donzere a eu la mauvaise surprise de croiser un clown effrayant. Il a appelé les gendarmes, qui ont interpellé ce faux clown, qui déambulait seul dans les rues de la ville, avec un masque, une blouse blanche et une petite hache. Sous le masque, un jeune homme de 21 ans, qui habite à Donzere et qui a confié aux gendarmes qu'il voulait simplement faire un canular. Le jeune homme n'a agressé personne et aucune plainte n'a été déposée. Après quelques heures en garde à vue, le jeune homme a été relâché et l'affaire classée sans suite.

Une affaire qui rappelle 2014 dans la Drôme

Il y a trois ans, dans la Drôme, juste avant Halloween, plusieurs faux clowns s'amusaient à faire peur aux passants et le préfet avait dû taper du poing sur la table pour que cette mode cesse.