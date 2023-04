Un faux gendarme harcelait les forces de l'ordre par téléphone en Charente

Il avait pris l'habitude de porter un uniforme de gendarme ou de pompier. Il a déjà été condamné, à quatre ou cinq reprises, pour usurpation d'identité. Depuis sa condamnation la plus récente, l'année dernière, il avait arrêté de porter l'uniforme. Mais il continuait d'alerter les services de secours par téléphone. Plus d'une centaine d'appels au 17 lui sont reprochés, des appels d'urgence à la police ou à la gendarmerie pour des faits imaginaires, qui ont, indirectement, fait aussi perdre du temps aux sapeurs-pompiers : incendies, accidents, violences inventés.

Fascination pour l'uniforme

Il ne souffre d'aucune maladie mentale, mais l'expert psychiatre parle d'une fascination pour l'uniforme et le travail des forces de l'ordre et des pompiers. Le jeune homme a été adopté, à l'âge de 2 ans et demi, par un sapeur-pompier charentais. Laissé libre sous contrôle judiciaire, il devra répondre à une convocation de la justice début septembre, pour "dénonciations mensongères", et non "usurpation d'identité" puisqu'il ne porte plus l'uniforme.