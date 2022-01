Un faux pompier du Nord signalé sur les réseaux sociaux

Il se faisait passer pour un "agent volontaire fraichement recruté" sur Tiktok, un réseau social très prisé chez les jeunes. Cet homme disait être du Valenciennois et se filmait en uniforme, souvent la nuit, pour raconter sa vie (imaginaire) et plutôt à des jeunes femmes. Il a donc été repéré et signalé par le service départemental d'incendie et de secours du Nord (SDIS 59) à la plateforme Tiktok. Le SDIS a tenté de "lui poser des questions mais il a bloqué tout contact".

Pour les pompiers du Nord, les faits sont "inacceptables et répréhensibles", ils envisagent de saisir la justice. Le SDIS rappelle que porter un uniforme réglementé en public et sans droit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende.