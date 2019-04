Un faux Van Gogh en vente à Montpellier

Ils voulaient vendre un faux Van Gogh plusieurs millions d'euros à Montpellier mais ils ont été arrêtés avant de conclure la transaction. Une femme et trois hommes sont mis en examen. D'eux d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

Montpellier, France

Cette aquarelle est censée être une sorte d’esquisse, le dessin d'une huile célèbre du peintre : Autoportrait à l'oreille bandée également appelée L'homme à la pipe. Quand les policiers de Montpellier ont été prévenus qu'une œuvre suspecte était sur le marché, des négociations étaient en cours. Mise à prix : "plusieurs millions d'euros" selon Christophe Barret, le procureur de la République de Montpellier.

En vente à plusieurs millions d'euros

Les hommes de la Police judiciaire ont donc récupéré cette aquarelle signée Vincent Van Gogh, ils ont demandé l'avis d'un expert "de réputation internationale" du musée d'Orsay à Paris. Aucun doute pour lui : elle est fausse! D'autant que le maître ne faisait jamais d'esquisses.

Un expert est formel : c'est un faux

Parmi les quatre personnes arrêtées jeudi 28 mars : un Belge sexagénaire en possession d'un faux titre de propriété du dessin. Un couple de Perpignan, grosso modo du même âge, chez qui les enquêteurs ont trouvé plusieurs œuvres d'art qui sont en cours d'expertise. A priori, elles aussi seraient fausses. Et enfin, un Héraultais de 50 ans chargé de mettre en relation les vendeurs et un éventuel acheteur. Les deux homme de 62 ans ont été placés en détention provisoire samedi 30 mars, les deux autres remis en liberté sous contrôle judiciaire. Tous sont en mis en examen pour association de malfaiteurs en vue d'escroquerie en bande organisée et tentative d'escroquerie en bande organisée.

L'un d'eux est-il l'auteur du faux? "À notre connaissance, ils n'ont pas le talent d'artistes" indique Christophe Barret.