Un an ferme pour l'incendiaire de Virieu

Âgé de 27 ans, un Isérois a été jugé coupable ce lundi par le tribunal de Bourgoin-Jallieu d'une série d'incendies sur la commune de Virieu entre octobre et mi-décembre.

A Virieu-sur-Bourbre, un peu plus de 1.000 habitants en Nord-Isère, une série d'incendies est venue perturber la tranquillité de la petite commune entre octobre et mi-décembre 2016. C'est à ce moment-là, le 16 décembre précisément, que les gendarmes interpellent un homme qui reconnaît les faits. Heureusement, il n'y a jamais eu de blessés, mais parfois les dégâts matériels sont conséquents.

Âgé de 27 ans, cet Isérois a écopé d'un an de prison ferme et de deux avec sursis. Un mandat de dépôt ayant été délivré, il est retourné en prison à l'issue de l'audience. Il était en détention provisoire depuis son arrestation. Au total, on compte une quinzaine de victimes. Parmi elles, un couple venu à la barre pour dire sa crainte de voir le feu mis à une clôture se propager à sa maison. Ainsi, en moins de trois mois, des containers, un bus inoccupé, un cabanon de jardin notamment prennent feu. La façade de la banque Crédit agricole est endommagée, tout comme la salle des fêtes.

Systématiquement, les incendies ont lieu près du domicile du jeune homme, installé depuis peu à Virieu. Il est le premier à alerter les secours. Les gendarmes était d'ailleurs sur le point de l'interpeller. En garde à vue, il menace de mettre le feu à la brigade. Il reconnaît les faits. Mais aussi une trentaine d'autres feux sur les communes de Rives, Tullins et Charavines pour lesquels il devrait être jugé plus tard.

A l'audience, le prévenu dit regretter, avoir fait ça après avoir bu de l'alcool car il a des soucis avec sa copine. Pour l'expert psychiatre, il y a risque de récidive et cette tendance à la pyromanie n'est pas due à une fascination pour les flammes, mais par une volonté d'exister, de s'affirmer. Son avocate évoque alors ses difficultés petit à l'école, en raison d'une dyslexie. Elle demande au tribunal de tenir compte de cet aspect de sa personnalité et de prononcer une peine moins forte que celle requise par la procureur. C'est ce que les juges ont fait. Son client devra aussi indemniser ses victimes : plus de 44.000 euros entre les préjudices matériels et moraux.