Un an de prison pour le conducteur responsable d'un accident mortel après la prise du gaz hilarant à Mulhouse

Un accident a fait un mort et trois blessés, le 5 septembre 2020 à Mulhouse avant 23 heures.

Trois ans de prison dont un ferme pour le jeune homme de 26 ans responsable d'un accident de la route mortel début septembre à Mulhouse. Il comparaissait le 4 novembre devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour homicide involontaire.

Début septembre, il avait pris le volant sous l'emprise de gaz hilarant selon deux de ses passagers. Plusieurs cartouches de gaz avaient aussi été retrouvées dans le véhicule accidenté. La voiture avait percuté la vitrine d'une auto-école à plus de 90 km/h selon les experts. Le passager avant, un homme de 29 ans, était mort à l'arrivée des secours.

Les petites cartouches destinées aux siphons de pâtisserie détournées de leur usage

Le protoxyde d'azote, ou "gaz hilarant", est de plus en plus utilisé par les jeunes comme drogue euphorisante. Il est présent dans les petites cartouches destinées normalement aux siphons de pâtisserie. La consommation de gaz hilarant est interdite sur la voie publique de plusieurs communes alsaciennes, dont Illkirch-Graffenstaden et Saverne.