Un an ferme requis contre l'ex-magistrat dijonnais qui proposait sa fille de 13 ans sur un site libertin

Devant le tribunal correctionnel de Besançon, le procureur de la république a requis, ce vendredi 18 février 2022, un an de prison ferme à l'encontre d'un ex-magistrat dijonnais adepte de relations libertines, poursuivi pour avoir proposé à des internautes des relations sexuelles imposées avec sa fille de 13 ans, sans être passé à l'acte.

L'ex-magistrat absent au procès pour raisons de santé

Le magistrat, révoqué en juillet 2021 (mais qui a intenté un recours devant le conseil d'Etat), n'était pas présent à l'audience, pour raisons de santé. Ses avocates ont plaidé la relaxe, arguant un traumatisme lié à l'affaire Bodein, le multirécidiviste surnommé "Pierrot le fou", condamné à la perpétuité incompressible pour trois meurtres sauvages et deux viols commis en 2004. L'ex-magistrat était avocat général au procès.

La défense plaide la relaxe

Une façon de se dédouaner selon Etienne Manteaux, qui ne décolère pas. "C'est extrêmement navrant" que le prévenu ne soit pas là, estime le procureur. Mais au-delà de son absence, c'est la demande de relaxe qui ne passe pas. Le traumatisme ne peut pas entraîner l'irresponsabilité, indique Etienne Manteaux, "c'est intolérable" de la part d'un magistrat, à la carrière exemplaire selon ses pairs, et qui aujourd'hui "se sent au-dessus des lois".

L'affaire Bodein, révélateur?

Me Delphine Girard, qui représente l'association "L'innocence en danger", l'une des parties civiles, s'interroge aussi sur cet argument du traumatisme "Ce qui était important pour nous, confie-t-elle, c'était comprendre quel était ce traumatisme. Est-ce que c'était l'affaire Bodein ou si c'était venu en écho, savoir si ça n'avait pas réveillé chez lui certains instincts qu'il ne se connaissait pas et qui l'ont complètement dépassé". Me Girard poursuit : "Et pourquoi lui? Peut-être parce que justement la noirceur de Bodein a fait écho à quelque chose de de très noir et de très sombre chez cet homme".

Uniquement des fantasmes

Pour la Défense, ces propositions faites par écrit ne sont qu'un exutoire. Rien d'autre, affirme Me Pauline Neveu. "Il y a une absence totale d'intention, de donner corps à ces propos et ces scénarios qui étaient développés dans ces écrits", plaide l'avocate. Selon elle, l'ex-magistrat avait besoin de décharger tout le traumatisme qu'il avait à l'intérieur de lui, et c'est comme ça que ça s'est matérialisé. Il ne s'agissait que "_de délires, de fantasme_s".

Décision mise en délibéré

Le parquet a requis donc deux ans de prison dont un avec sursis probatoire de trois ans et une obligation de soins, dix ans d'interdiction d'activité avec des mineurs et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 11 mars 2022.

L'enquête a montré que l'adolescente n'avait pas été victime de violence sexuelle.

à lire aussi Il proposait sa fille de 12 ans sur des sites libertins : un magistrat bourguignon mis en examen à Besançon