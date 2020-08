Var : un feu compliqué à combattre sur le camp militaire de Canjuers

De gros moyens aériens et une trentaine de pompiers sont actuellement engagés pour un feu sur le camp militaire de Canjuers (Var). Un feu difficile à combattre pour les pompiers à cause de la nature du site. Plus de 20 hectares sont partis en fumée.