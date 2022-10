Un feu d'appartement aux Ponts-Jumeaux à Toulouse, deux habitants pris en charge, un chien retrouvé mort

Des moyens importants ont été déployés pour un feu d'appartement ce jeudi 27 octobre à Toulouse, quartier des Ponts-Jumeaux au nord de la ville. Les pompiers ont été appelés vers 13h30 pour un incendie rue des sports, près du collège des Ponts-Jumeaux et à une centaine de mètres de la rocade.

Six véhicules et 20 hommes ont été envoyés pour maîtriser le feu dans cette résidence de quatre étage. Deux hommes d'une cinquantaine d'années ont été pris en charge par le secours. Le premier s'est spontanément présenté aux pompiers, le second a été secouru. Tous deux ont inhalé des fumées mais ne sont pas blessés.

En revanche, un chien sans vie a été découvert dans l'appartement sinistré. À 14h30,les pompiers étaient encore sur place, en train de ventiler les lieux.