Un feu de forêt à Bois-de-Champ dans les Vosges, déjà dix hectares détruits

Les pompiers des Vosges mobilisés ce mardi 13 juin pour un feu de forêt sur la commune de Bois-de-Champ. Un incendie a d'abord été signalé peu avant 15 heures dans une habitation le long de la route d'Auberfosse. L'incendie s'est propagé pour finalement atteindre le massif forestier.

La maison d'où est partie l'incendie est totalement détruite © Radio France

C'est une zone très boisée, une forêt de résineux, relativement difficile d'accès pour les pompiers. Le foyer se situe à quelques kilomètres de celui de l'incendie qui avait parcouru plusieurs dizaines d'hectares à Mortagne en août 2022 . Le panache de fumée est visible à plus de 20 kilomètres. Le SDIS des Vosges a mobilisé plus de 60 pompiers avec des renforts venus d'Alsace et de Moselle et des moyens spécialisés pour les feux de forêts. Selon la préfecture des Vosges, dix hectares de végétation ont déjà été détruits. A 18 heures, le feu n'était pas maîtrisé.

