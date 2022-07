Un feu dans le magasin Auchan de Montdidier, les salariés au chômage technique

Un feu s'est déclaré ce samedi 23 juillet dans un local électrique du supermarché Auchan à Montdidier (Somme). Les clients et les 16 salariés présents sur place ont dû être évacués. Le magasin va rester fermé ce samedi. 26 employés sont au chômage technique.

Le supermarché Auchan de Montdidier a été victime d'un incendie ce samedi matin vers 9 heures du matin. Le feu a pris dans un local électrique du magasin. Il a été éteint avant même l'arrivée des pompiers de la Somme, mais les 16 salariés et les clients alors présents ont dû être évacués des lieux. Personne n'est blessé. On ne sait pas encore pourquoi et comment cet incendie s'est déclenché.

L'établissement va rester fermer ce samedi selon les pompiers. 26 salariés sont donc au chômage technique.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix