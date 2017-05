Un feu dans un appartement quartier des Camoins à Marseille

Les marins pompiers ont été appelés, ce vendredi à 1h40, pour un feu d’appartement, au numéro 1 de la rue de l’Eglise dans le quartier des Camouins dans le 11 ème arrondissement de Marseille.

Une habitante de 19 ans est prise en charge par les marins-pompiers. Elle a été incommodée par les fumées. Les autres habitants des premier et deuxième étages sont indemnes.

Au bilan, un appartement de 40m², au rez-de-chaussée est détruit à 100% par les fumées. Toute propagation a été évitée.

Au plus fort de l’intervention, 7 engins sanitaires et incendie et 25 marins-pompiers ont été engagés pour combattre le sinistre.