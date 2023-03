Un feu de broussaille sur la commune de Rimplas se déclare ce dimanche

C'est un feu de broussailles dans une zone escarpée de la commune de Rimplas qui s'est déclaré ce dimanche en fin de journée. En quelques minutes, l'incendie avait déjà parcouru 1 ha. Le feu en progression libre est plus ou moins contenu dans une zone. Une trentaine d'hommes sont sur place et de renforts terrestres, héliportés pour gagner en rapidité d'intervention, seront dépêchés mais sans doute pas avant lundi matin à cause de la nuit qui est venue compliquer les interventions.

