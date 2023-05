Incendie en cours d'un camion poubelle, grosses fumées et fortes odeurs quartier Saint-Aubin à Toulouse

Un incendie attire l'attention et chatouille le nez ce samedi matin dans le centre de Toulouse, quartier Saint-Aubin. Il s'agit d'un feu de camion poubelle à hauteur du numéro 15 de la rue Gabriel Péri à quelques pas des allées Jean Jaurès. L'incendie s'est déclaré peu avant 9 heures et il est bien visible quand on marche dans le quartier.

Les pompiers ont été appelés à 8h45 et sont actuellement sur place. Pas de victime signalée. Il est conseillé d'éviter le secteur.

Autre feu ce samedi matin à Vieille-Toulouse

Les pompiers sont également intervenus sur un incendie de voiturettes électriques au golf de Vieille-Toulouse, chemin de la Planho. L'alerte a été donnée à 8h29. Parmi les huit véhicules, deux ont été endommagés.